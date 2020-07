Grounded: l'accesso anticipato è disponibile su PC e Xbox, gratis con Game Pass

Nel corso della serata è stata pubblicata su PC e Xbox One la versione early access di Grounded, il nuovo progetto di Obsidian che mette i giocatori nei panni di un gruppo di ragazzini ridotti alle dimensioni di una formica.

Come specificato più volte avviando il titolo, questa è una versione non definitiva del gioco e, oltre a presentare possibili bug, non include tutte le caratteristiche che avrà il prodotto nella versione finale. Attualmente sono presenti nel gioco solo il 20% della modalità storia, 3 biomi (praterie, siepe e foschia), il crafting di oggetti e strutture, la modalità single player e coop online, dieci tipi di insetti e due livelli di armi e armature. Chi soffre di aracnofobia può inoltre abilitare una speciale modalità di gioco che non altera la difficoltà ma modifica aspetto e suoni dei ragni, così da renderli meno fastidiosi. Tra le caratteristiche mancanti troviamo poi il supporto alla lingua italiana, dal momento che il gioco è sottotitolato e doppiato solo in inglese.

Questa edizione del gioco è in vendita sul Microsoft Store e su Steam al prezzo di 29,99 euro. Se siete però abbonati a Xbox Game Pass, sappiate che Grounded è disponibile gratuitamente sia su PC tramite l'app Xbox che su console. Tra le funzionalità supportate dal gioco troviamo inoltre il cross-play e il cross-save, cioè la possibilità di passare da PC a Xbox mantenendo tutti i progressi.

Ecco di seguito i requisiti minimi del gioco su PC:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 (SP1) 64bit

Processore: Intel Core i3-3225

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 650 Ti

Archiviazione: 8 GB di spazio disponibile

