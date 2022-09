Grounded: accoglienza più che positiva per il survival gratis con Xbox Game Pass

A poche ore dal debutto di Grounded nella sua forma finale, il survival game targato Obsidian è stato oggetto di numerose recensioni positive da parte della stampa internazionale.

L'ultima fatica dei creatori di Fallout New Vegas è stata apprezzata dai critici di tutto il mondo e, mentre vi stiamo scrivendo, la pagina ufficiale su Metacritic di Grounded vanta una media decisamente alta: si parla di 84 punti su 100 per la versione PC e 81 su 100 per quella Xbox Series X|S. Ad eccezione di un solo voto inferiore al 7.5, che viene considerato 'nella media' dall'aggregatore di voti, tutti i restanti pareri delle testate internazionali sono di colore verde, i quali indicano la fascia di punteggio più alta.

Ecco di seguito alcuni dei voti ricevuti da Grounded:

Attack of the Fanboy - Voto: 90/100

Windows Central - Voto: 90/100

PC Gamer - Voto: 90/100

COGconnected - Voto: 87/100

Destructoid - Voto: 85/100

Hobby Consolas - Voto: 83/100

DualShockers - Voto: 80/100

MGG - Voto: 80/100

Checkpoint Gaming - Voto: 80/100

GameSpot - Voto: 80/100

GamesRadar+ - Voto: 70/100

Anche sulle nostre pagine il gioco ha ricevuto un 8/10 grazie alla sua immediatezza e alle numerose opzioni per l'accessibilità che lo rendono un prodotto divertente ed adatto a qualsiasi tipo di pubblico. Se siete curiosi di sapere cosa ne pensiamo del titolo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Grounded, che sarà disponibile da domani, martedì 27 settembre 2022, su PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Xbox Game Pass.