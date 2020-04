Grounded: annunciata la data di lancio della nuova esclusiva Microsoft

Durante la puntata di Inside Xbox in corso di svolgimento mentre vi scriviamo, Microsoft e Obsidian Entertainment hanno colto l'occasione per parlarci nuovamente di Grounded e per svelarci la data di lancio.

Grounded verrà lanciato il prossimo 28 luglio nell'ambito del servizio Xbox Game Preview con Xbox Game Pass Ultimate e su Steam in versione Accesso Anticipato. I giocatori iscritti al Programma Xbox Insider verranno inoltre invitati a partecipare ad una fase di test in anteprima che si svolgerà nel corso della primavera.

Per celebrare l'annuncio, il team di sviluppo ha confezionato un nuovo trailer che si focalizza sull'offerta per giocatore singolo, che andrà ad affiancarsi all'esperienza cooperativa progettata per ospitare fino a quattro partecipanti in contemporanea. Il Game Director Adam Brenneke, in un altro video, ci ha inoltre portato dietro le quinte per mostrarci come è stato creato il gioco.

Grounded, per chi non lo sapesse, è un gioco di sopravvivenza in prima persona che calerà il giocatore nei panni di un ragazzo che, dopo essersi rimpicciolito fino alle dimensioni di una formica, dovrà sopravvivere nel pericolosissimo micro-mondo di un cortile di periferia. Per sopravvivere, dovrà reperire i materiali necessari alla costruzione di una base e altri oggetti indispensabili per la sopravvivenza, come la rugiada per placare la sete o un guscio di ghianda da utilizzare come scudo per difendersi da creature aggressive come formiche, insetti volanti e ragni. Grounded è stato affidato ad un gruppo di soli 15 sviluppatori, ovvero circa il 10% dell'intera forza lavoro a disposizione di Obsidian Entertainment, studio facente parte della galassia Xbox Game Studios.