Grounded in azione al PAX East: video gameplay per il gioco Xbox One e PC

Il team di Obsidian Entartainment, reduce dalla pubblicazione di The Outer Worlds, è pronto a portare su Xbox One e PC una produzione dai toni completamente differenti.

Stiamo parlando del coloratissimo Grounded, titolo cooperativo di stampo survival, in cui il giocatore, con visuale in prima persona, si trova a vestire i panni di minuscoli esseri umani, che si ritrovano ad affrontare ambienti tradizionalmente innocui trasformatosi improvvisamente in giardini gremiti di pericoli e insidie. Il gioco è stato protagonista di una presentazione in occasione del PAX East, che ha mostrato al pubblico una prima sessione di gameplay.



Quest'ultimo ha trovato rapidamente diffusione in rete, come potete verificare dal video che trovate direttamente in apertura a questa news, proposto da un utente YouTube. Il filmato, della durata di circa un quarto d'ora, consente di vedere in azione alcune meccaniche di Grounded. Cosa ve ne pare, siete incuriositi da questo nuovo esperimento degli sviluppatori di Obsidian?



Lasciandovi alla visione del video gameplay, vi ricordiamo che è stata recentemente resa disponibile la pagina Steam di Grounded, nella quale è riportata un'interessante selezione di informazioni concernenti contenuti e caratteristiche del gioco, ma anche dettagli sulla finestra di lancio. Presenti, infine, anche riferimenti al futuro avvio di una fase di Early Access di Grounded su Steam.