Grounded: come costruire un tavolo da lavoro per strumenti avanzati

Se volete fabbricare gli oggetti e strumenti più avanzati in Grounded avrete bisogno di un Tavolo da Lavoro. Seguiteci in questa guida per scoprire come costruirlo, e dove reperire i materiali necessari.

Il processo di creazione del Banco da Lavoro potrebbe sembrare semplice: tutto quello di cui avrete bisogno si può infatti riassumere in 4 germogli, 2 gocce di linfa e 3 assi d’erba. Tuttavia è con quest’ultimo materiale che le cose si fanno più complicate, poiché le assi d’erba richiedono un’accetta per essere raccolte, e non possono essere accumulate all’interno dell’inventario. Scopriamo quindi passo passo come ottenere tutto il necessario.

Germogli

Gocce di Linfa

Assi d'Erba

Per prima cosa procuratevi i germogli, che sono la risorsa più semplice da trovare delle tre: sono infatti disponibili in grandi quantità, spesso ai piedi dei più grandi steli d’erba che si stagliano minacciosi sopra di voi, e possono essere riconosciuti facilmente grazie alle piccole foglioline che crescono sulla loro parte superiore.La linfa potrebbe causarvi qualche problema in più, non tanto perché è complicato il processo per trovarla, quanto perché richiede un po’ di pazienza. Per prima cosa, dovrete andare alla ricerca di; dopodiché, controllate bene su ogni lato, e se sarete fortunati troverete una o più gocce di linfa attaccate alla corteccia. Raccoglietene un totale di 3 e potrete procedere alla raccolta dell’ultima risorsa.Ora che avete germogli e linfa, è il momento di pensare alle assi d’erba. Queste possono essere ottenute colpendo e tagliando i grossi fili d’erba con un’(che potete craftare dal vostro inventario consumando 3 germogli, 2 pietre e una fibra intrecciata). Così facendo, la pianta lascerà cadere alcune delle assi d’erba che vi servono, ma se proverete a raccoglierle noterete che il vostro personaggio non potrà inserirle nell’inventario, poiché sono troppo grandi per poter essere immagazzinate nel piccolo zaino che porta sulle spalle. Niente paura: per utilizzarle vi basterà raccoglierne in quantità necessaria (il vostro alter ego leuna sull’altra e le sosterrà con una spalla), entrare nell’inventario e selezionare l’opzione per fabbricare il Tavolo da Lavoro.

