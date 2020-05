Grounded: la Demo è in arrivo su Steam e nel Programma Xbox Insider

Dalle pagine del sito ufficiale di Obsidian arriva l'annuncio della data di lancio della Demo di Grounded. La sussidiaria degli Xbox Game Studios fissa anche le modalità di accesso a questa prova in anteprima per chi desidera tuffarsi nelle atmosfere di questo insolito sandbox intriso di elementi survival.

A detta della software house californiana, la Demo di Grounded realizzata per lo Steam Game Festival sarà disponibile su Xbox One e PC dal 9 al 14 giugno e potrà essere fruita attraverso la partecipazione al programma Xbox Insider o tramite il client di Steam.

La partecipazione al programma di Microsoft che, su console, consente di accedere in anteprima anche alla Beta della funzione Game Streaming su Xbox One, potrà avvenire su PC anche attraverso le pagine del negozio digitale di Valve.

Chi desidera provare la nuova proprietà intellettuale degli autori di Fallout New Vegas e The Outher Worlds (realizzata però da un team di sviluppo interno di dimensioni ridotte), deve unirsi al programma Xbox Insider cercandone l'hub nel Microsoft Store o il sito internet ufficiale. Fatto ciò, basterà attendere fino al 9 giugno e scaricare la demo di Grounded una volta aperto il programma Xbox Insider Hub su Xbox One o PC.

Il lancio di Grounded è previsto per il 28 luglio tramite Xbox Game Preview su Xbox One per gli abbonati al Game Pass Ultimate o su PC in versione Steam Early Access.