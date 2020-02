Grounded, disponibile la pagina Steam: Early Access, requisiti PC e finestra di lancio

Nel corso del novembre dello scorso anno, Obsidian ha annunciato Grounded, nuova esclusiva Microsoft destinata ad approdare sia sulle console della famiglia Xbox One sia su PC.

Recentemente, è stata aperta la pagina ufficiale del gioco su Steam ed al suo interno possiamo trovare diverse interessanti informazioni. Innanzitutto, viene reso noto che Grounded usufruirà dell'Early Access per consentire agli sviluppatori di dialogare in libertà con la community in merito alle scelte del team. Obsidian non è ancora in grado di offrire una data di lancio specifica per il gioco, ma viene comunicato che "Il rilascio di Grounded è previsto per il 2021". L'Early Access includerà l'accesso ai seguenti contenuti:

Circa il 20% della storia completa

3 biomi principali: le praterie, la siepe e la foschia

Creazione di oggetti

Costruzione delle basi

Modalità giocatore singolo e co-op online

Primi due livelli di armi e armature

Almeno dieci insetti

Modalità aracnofobia

Non sono invece presenti dettagli su quello che sarà il prezzo di Grounded, ma viene confermato che il costo per la versione in accesso anticipato andrà a crescere parallelamente all'aggiunta di nuovi contenuti al suo interno. Gli utenti PC, infine, possono ora avere i primi dettagli su quelli che saranno i requisti hardware richiesti da Grounded. Di seguito, i requisiti minimi per la versione PC riportati sulla scheda Steam:

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 (SP1) 64bit

Processore: Intel Core i3-3225

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 650 Ti

Memoria: 8 GB di spazio disponibile

In chiusura, ricordiamo che è già stato confermato che Grounded sarà al PAX East di Boston: nuove informazioni sul gioco potrebbero dunque giungere a fine mese.