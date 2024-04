Grounded è disponibile al pre-load su PlayStation: quanto pesa?

L'avvenire di Grounded è ricco di novità con l'update Fully Yoked prossimo al suo esordio. Obsidian Entertainment si prepara a far debuttare il suo titolo su Nintendo Switch e PlayStation, ma dalle parti dell'ecosistema di Sony è già possibile dare il via all'installazione preliminare del titolo. Grounded è disponibile al pre-load su PS4 e PS5.

Come annunciato dall'account X di PlayStation Game Size, il pre-load di Grounded è apparso nei database di PlayStation. Il titolo può essere già installato da chi ha effettuato l'acquisto della versione digitale del titolo, ma quanto pesa la produzione di Obsidian e degli Xbox Game Studios? Mentre il survival Grounded continua a crescere ed evolversi da un paio di anni a questa parte, è il momento di una "nuova" avventura dalle parti di PS4 e PS5.

Stando a quanto riportato dalla suddetta - attendibile - fonte, Grounded pesa 4.915 GB su PS4 e 9.813 GB su PS5. Si tratta di un quantitativo di dati alquanto irrisorio, che fa riferimento alla versione 1.00/.000.000 del titolo. I pochi Gigabyte richiesti dall'esperienza survival dell'ecosistema Microsoft possono essere installati già da oggi, in previsione della pubblicazione prevista per domani 16 aprile 2024. Pronti a cimentarvi con quanto realizzato da Obsidian Entertainment? Grounded è pronto a seguire la scia del successo di Pentiment, Sea of Thieves e Hi-Fi Rush, tre delle quattro ex-esclusive Xbox giunte su altre piattaforme.

