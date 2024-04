Grounded: l'enorme update Fully Yoked accompagna il lancio su PlayStation e Switch

Le ricchissime novità di Grounded Fully Yoked sono le assolute protagoniste del trailer confezionato da Obsidian in vista del lancio dell'apprezzato survival di Microsoft su PS4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Con l'enorme update Fully Yoked, il microcosmo interattivo di Obsidian si fa ancora più interessante grazie all'arrivo della richiestissima modalità New Game Plus, di ottimizzazioni specifiche per le console Sony e Nintendo, di elementi di gameplay inediti come le nuove Regine Formiche e di tanti altri oggetti da sbloccare esplorando il giardino di Grounded. Spazio anche a nuovi Molari per potenziare le abilità del proprio personaggio, alla possibilità di evolvere l'equipaggiamento oltre il livello 9, a mutazioni e varianti di armi inedite e a un'area segreta da sbloccare dopo aver sconfitto i boss più importanti della campagna principale.

Con l'approdo in multipiattaforma di Grounded, il survival di Obsidian in costante evoluzione promette quindi di fare la felicità sia degli utenti di lungo corso su PC e console Xbox che, ovviamente, di chi si appresta a vivere questa frizzante avventura free roaming su sistemi PlayStation e Switch a partire da domani, martedì 16 aprile.

Se non ci credete, date un'occhiata al trailer confezionato da Obsidian e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di Grounded, se avete già esplorato il suo universo digitale o se stavate aspettando proprio il suo approdo su console Sony e Nintendo per imbarcarvi in questa 'piccola grande' avventura.

