Grounded entra nella 'fase 2': update meno frequenti ma più ricchi di contenuti

Dopo aver lanciato Grounded su Xbox Series X/S e irrobustito l'esperienza dell'avventura sandbox, per i ragazzi di Obsidian è giunto il momento di pianificare la "fase 2". La sussidiaria degli Xbox Game Studios annuncia infatti di voler rivedere i propri piani di sviluppo per dare ulteriore slancio al progetto.

Con un messaggio pubblicato sulle pagine del sito ufficiale di Grounded, la software house californiana del Team Xbox spiega agli appassionati che "ci stiamo avvicinando al traguardo dell'anno di Anteprima / Accesso Anticipato e c'è ancora tanto che vogliamo fare per il gioco. Alcune di queste novità sono più grandi di quelle proposte con gli update lanciati fino ad oggi e, per questo, richiedono del tempo di sviluppo che un piccolo team come il nostro può sostenere solo decidendo di rivedere i propri piani. In futuro, quindi, cercheremo di lanciare aggiornamenti più grandi ma con una frequenza inferiore, in modo tale che gli update in questione possano integrare funzioni e aggiunte più ricche".

Nel ribadire il concetto, gli autori di Obsidian specificano che "il nostro obiettivo è quello di trovare il giusto equilibrio tra il mantenere il gioco sempre fresco e avere il tempo per sviluppare contenuti di portata più ampia. Come sempre, il contributo della community sarà fondamentale e il processo di sviluppo continuerà a seguire il percorso indicato dai feedback dei fan, mentre ci dirigiamo verso il traguardo del lancio della versione 1.0 di Grounded". A chi ci segue, ricordiamo che a fine marzo è stato lanciato un update di Grounded con la Photo Mode e tanti altri contenuti.