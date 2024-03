Grounded, Fully Yoked è pieno di novità: arriva anche il New Game+

In attesa del tanto desiderato appuntamento ad aprile per lo sbarco di Grounded su altre piattaforme (PlayStation e Nintendo Switch), Obsidian Entertainment ha rilasciato alcune informazioni preliminari sui contenuti che verranno introdotti tra non molto grazie al nuovo update dal nome Fully Yoked. C'è aria di novità per Grounded e per i suoi fan.

Sebbene all'orizzonte si cominci ad intravedere vagamene lo sviluppo di un sequel di Grounded a partire dagli indizi e teorie dal teaser dell'Xbox Direct di inizio anno, il futuro della produzione è anche edulcorato dall'inserimento di update corposi come quelli di Fully Yoked. Grounded è pronto ad accogliere il New Game +, insieme a tutta un'altra schiera di contenuti che divertiranno i giocatori per tante ore. Dai nuovi achievement alle varianti inedite di alcune armi; ecco tutte le venture novità:

New Game+;

Regine formiche di fuoco, rosse e nere;

Insetti infusi;

Nuovi molars;

Nuovi achievement;

Possibilità di potenziare l'equipaggiamento oltre il livello 9;

Nuove mutazioni;

Nuove varianti di armi;

Porta segreta: sconfiggi Javamatic, Brood Mother, Mantis e Wasp Queen per aprire una porta segreta. Cosa c'è dietro?

Ultimo (grande) aggiornamento di Grounded.

Grounded Fully Yoked arriverà il 16 aprile su Xbox, PC, PlayStation 4/5 e Game Pass. Pronti a provare con mano la valanga di contenuti pensati per tutti i giocatori?

Su Super Mario 3D World Bowser’S Fury - Videogioco Nintendo è uno dei più venduti di oggi.