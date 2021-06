Grounded: funghi, ragni, pet e un mare di novità con l'update Shroom and Doom

Dopo essersi ritagliati uno spazio nell'evento Xbox e Bethesda dell'E3 2021 con Grounded Shroom and Doom, i ragazzi di Obsidian confezionano un video per confermare l'arrivo su PC, Xbox One e Series X/S di questo ricco aggiornamento contenutistico.

Descritto dalla stessa sussidiaria degli Xbox Game Studios come il più grande update che sia mai stato lanciato dall'inizio della fase Game Preview di Grounded, l'espansione Shroom and Doom porta in dote un ampio ventaglio di funzionalità e oggetti richiesti dalla community.

La parte "Shroom" dell'aggiornamento è dovuta, ovviamente, alle numerose aggiunte apportate ai funghi: i giocatori sono ora in grado di raccoglierli e di sfruttarne le singole componenti per costruire fortificazioni e strutture architettoniche di varia utilità, ma solo dopo aver scoperto come progettare il relativo forno e il macinino per funghi acquisendone i relativi diagrammi per evolvere il chip BURG.L.

Alla parte "Doom" della nuova espansione gratis ci penserà invece l'ultima versione del Broodmother, il mostruoso ragno tessitore da abbattere in scontri suddivisi in fasi e studiati per essere completati in squadra. All'interno dell'ultimo update di Grounded troviamo anche due delle richieste più frequenti dei fan, ossia gli animali domestici e gli obiettivi sbloccabili, insieme a una pletora di elementi inediti per costruire il proprio insediamento utilizzando tetti fatti di piume di corvo, porte curve, mezze pareti (sia dritte che curve) e pilastri.

In cima alla notizia trovate il video diario di Obsidian che riassume tutte le novità dell'aggiornamento Shroom and Doom di Grounded, scaricabile gratis da oggi, 30 giugno, sia da chi ha acquistato il gioco che da chi ne fruisce tramite Xbox Game Pass.