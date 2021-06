Grounded, il giardino di Obsidian cresce: arriva l'update Shroom & Doom!

Mentre i Sette Mari si ampliano con l'l'espansione A Pirate's Life su Sea of Thieves, anche Obsidian non è da meno, con la software house che annuncia una nuova espansione per la sua ultima creazione.

Il giardino in miniatura di Grounded si popola di nuove creature e di pericoli in agguato tra i fili d'erba. Dal palco della conferenza Microsoft che vede uniti gli Xbox Game Studios, inclusi i nuovi arrivati di casa Bethesda, gli autori di Obsidian aggiornano i minuti frequentatori della propria produzione. Entro la fine del mese, la community potrà cimentarsi con The Shroom & Doom Update. L'aggiornamento, promette la software house, è il contenuto più grande pubblicato sino ad ora per Grounded, e includerà moltissime novità.



L'aggiornamento sarà disponibile a partire dal prossimo 30 giugno 2021: ovviamente, il contenuto Obsidian sarà incluso con Xbox Game Pass sin dal Day One.