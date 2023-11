Grounded: il giardino del survival di Obsidian accoglie il gigantesco Update 1.3

Come preannunciato nei giorni scorsi, i ragazzi di Obsidian hanno lanciato ufficialmente l'aggiornamento Make it and Break di Grounded, un update davvero enorme che introduce tantissime novità nella già ricca esperienza survival del piccolo grande sandbox della sussidiaria Microsoft.

La novità più importante dell'aggiornamento di Grounded in rollout da quest'oggi, lunedì 13 novembre, su PC e console Xbox è rappresentata da Playground, una modalità inedita che offre ai giocatori l'opportunità di mandare a briglie sciolte l'immaginazione grazie a un editor di livelli che permette agli utenti di creare il giardino dei propri sogni (o incubi, per chi non ama particolarmente i ragni e gli insetti).

Gli strumenti creativi integrati nell'editor di Playground comprendono centinaia di elementi modulari tra oggetti di scena, architetture, funzionalità logiche, equipaggiamenti, IA personalizzate e modificatori da utilizzare per realizzare esperienze interattive appartenenti ai generi più disparati.

Con la modalità Playground fanno poi il loro debutto oltre 400 oggetti da costruzione nuovi di zecca, un sistema di progressione inedito per le missioni di BURG.L e una pletora di migliorie alle prestazioni, al comparto grafico, al sistema di combattimento e agli elementi survival del gameplay di Grounded. Il video da quasi dieci minuti confezionato da Obsidian per celebrare il lancio di questa vera e propria espansione gratuita di Grounded è la perfetta cartina tornasole delle novità e delle sorprese previste dall'Update 1.3 Make it and Break.