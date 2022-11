Grounded: il giardino del survival di Obsidian cresce ancora con l'Update 1.1

Grounded, il piccolo grande survival di Obsidian Entertainment che ha lasciato la fase Game Preview a settembre per approdare in versione 1.0 su PC, console Xbox e nel catalogo del Game Pass, si appresta a crescere ulteriormente un aggiornamento ricco di contenuti.

Con l'Update 1.1, gli emuli dei giovani esploratori del giardino open world di Grounded avranno l'opportunità di immergersi ulteriormente nelle atmosfere dell'esperienza survival di Obsidian grazie all'introduzione di diversi oggetti inediti.

Utilizzando l'upgrade Zip.R, ad esempio, i giocatori potranno 'sfidare la gravità' e servirsi delle funivie create dal proprio alter-ego per raggiungere postazioni sopraelevate. L'aggiornamento 1.1 di Grounded porterà in dote anche un aumento dello spazio a disposizione nell'inventario dello zaino e una funzione richiesta a gran voce da tutti gli appassionati del survival, ovvero l'aumento della distanza per la raccolta degli oggetti all'interno delle casse per la creazione di oggetti, manufatti e componenti modulari per la base.

Il sistema di crafting attingerà quindi agli oggetti nello zaino e ai materiali presenti nelle casse poste a non più di venti metri di distanza dal proprio alter-ego (un aumento sensibile rispetto agli attuali 10 metri di rilevamento delle 'casse nelle vicinanze'). Verranno aggiunti anche numerosi edifici inediti, con parti modulari per la costruzione della propria base e delle trappole da allestire con le componenti reperite da piante e animali: ci saranno poi delle modifiche al sistema di Mutazione.

Maggiori dettagli sulle aggiunte, sulle ottimizzazioni e sulle ulteriori sorprese previste da questo aggiornamento verranno condivisi da Obsidian a ridosso del lancio dell'Update 1.1 di Grounded, previsto nel corso del mese di dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Grounded, il survival di Obsidian che cresce e si evolve.