Grounded: guida alla costruzione del rifugio perfetto

Con il lancio di Grounded su PC e Xbox, potrete finalmente cimentarvi con il nuovo survival targato Obsidian, e come in ogni titolo del genere che si rispetti, anche qui dovrete costruirvi un rifugio per aumentare le vostre chance di sopravvivenza.

Creare una base in cui riposare è fondamentale in Grounded, poiché vi permette di nascondervi durante la notte ed evitare i pericolosi insetti che infestano il giardino al calar del sole, tra cui enormi e pericolosissimi ragni. Poco dopo l’inizio della vostra avventura, sbloccherete i progetti di un giaciglio rozzo in cui dormire, e di un tracciatore, che vi permetterà di non perdere mai di vista il luogo in cui deciderete di posizionarlo, per esempio vicino al vostro accampamento oppure ad un analizzatore. Dopo aver craftato un’accetta e un martello, invece, sarete in grado di recuperare i materiali necessari per costruire assi di erba e steli, che potete impiegare per fabbricare muri, pavimenti e porte per il vostro rifugio.

Prima di iniziare a costruire una base, valutate attentamente la vostra distanza dall’analizzatore più vicino, l’eventuale presenza di tane di ragno, e la disponibilità di risorse utili nell’area. Una zona che permetta un buon compresso di queste tre variabili dovrebbe essere la vostra destinazione, in modo tale da non dover mai fare lunghe camminate per reperire risorse e non dover essere costantemente messi in pericolo dalla presenza dei ragni. Dopo aver scelto la giusta posizione, costruite per prima cosa un giaciglio, il quale fungerà da punto di salvataggio e respawn. Successivamente, fabbricate un tracciatore, che potrete utilizzare per identificare il vostro rifugio, gli analizzatori, e qualsiasi altra cosa utile che troverete all’interno del giardino, come delle zone ricche di cibo o risorse: potrete inoltre personalizzare forma e colore di ogni icona del tracciatore, in modo tale da riconoscere i luoghi indicati più facilmente.

Potrete sbloccare nuove opzioni di costruzione più avanzate, tra cui scale e pavimenti, completando la breve questline principale e incontrando il robot BURG.L. Sapevate che Grounded è già al primo posto della classifica dei giochi più venduti su Steam?