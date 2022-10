Grounded non smette di evolversi: tante migliorie e ottimizzazioni con l'Update 1.0.2

Non bastasse il mare di novità di Grounded 1.0 su PC, Xbox e Game Pass, il team di Obsidian Entertainment torna ad aggiornare il piccolo grande survival con una Patch davvero ricca di migliorie, ottimizzazioni e bilanciamenti.

L'aggiornamento che porta il titolo alla versione 1.0.2 promette di incidere profondamente nell'esperienza di gioco che stanno vivendo i mini-espolaratori del giardino digitale di Grounded. Nelle note della patch viene citato ad esempio il raddoppio della resistenza della maggior parte delle armi e delle armature, l'aumento del 100% della durata di tutte le torce e la riduzione dei danni inflitti da alcune delle prime creature di livello 2 incrociate dai giocatori addentrandosi nei biomi più 'pacifici' dell'enorme mappa open world.

Sul fronte dei bilanciamenti del livello di difficoltà, si segnalano anche gli interventi compiuti da Obsidian nel sistema di generazione degli insetti nelle primissime fasi dell'avventura free roaming e nella protezione offerta dal badge che rende immuni al gas nocivo. Scorrendo le note dell'aggiornamento ci si accorge anche del nuovo sistema introdotto dalla sussidiaria di Microsoft per riordinare gli oggetti nell'inventario, che s'aggiunge al lavoro svolto da Obsidian per risolvere i bug e i glitch segnalati dai giocatori nei giorni immediatamente successivi alla chiusura della fase in accesso anticipato di Grounded.

Se volete saperne di più sul gameplay e sui contenuti dell'esclusiva Microsoft, vi rimandiamo alla nostra recensione di Grounded, il nuovo survival di Obsidian.