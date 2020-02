Grounded: Obsidian mostrerà il nuovo survival per PC e Xbox One al PAX East

Dopo aver annunciato il rinvio di The Outer Worlds per Switch a causa del Coronavirus, le alte sfere di Obsidian Entertainment confermano la loro partecipazione al PAX East 2020 di Boston per mostrare delle scene di gioco inedite di Grounded.

Dalle pagine del sito ufficiale del gioco, la sussidiaria degli Xbox Game Studios riferisce che il 29 febbraio terrà un panel al PAX East 2020 interamente dedicato a Grounded. L'evento si focalizzerà su come funziona il "piccolo grande mondo di gioco", quali sono gli elementi che ne caratterizzeranno il gameplay e cosa ci attende una volta incontrati gli insetti che popolano il microcosmo di Grounded.

Il messaggio lanciato da Obsidian conferma inoltre la presenza di Grounded tra i giochi che verranno mostrati da Microsoft nel corso della prossima puntata di Xbox Insider che sarà trasmessa "molto presto", magari proprio in coincidenza della fiera videoludica che si terrà a Boston tra fine febbraio e inizio marzo.

A questo punto non ci resta che attendere fino all'apertura del PAX East 2020 per rituffarci nella bizzarra dimensione dell'ultima IP di Obsidian, il cui lancio su PC e Xbox One dovrebbe avvenire in primavera, con approdo immediato su Xbox Game Pass. Per saperne di più sul progetto degli autori di The Outer Worlds e Fallout New Vegas, vi rimandiamo al nostro approfondimento su fonti d'ispirazione e gameplay di Grounded.