Grounded: Obsidian 'pensa in grande', tante novità in arrivo con i futuri update

In una recente intervista a Gamepur, il Game Director di Grounded Adam Brennecke ha confermato l'arrivo di tante novità per gli appassionati dell'ultimo survival di Obsidian Entertainment, con aggiornamenti gratuiti che introdurranno diversi nemici inediti e contenuti ancora più originali.

Consapevole della grande popolarità ottenuta dal lancio della fase in Accesso Anticipato e dell'esordio in grande stile di Grounded su PC e Xbox One, lo sviluppatore di Obsidian spiega che "il primo primo aggiornamento arriverà alla fine di agosto, ma il nostro obiettivo è quello di avere sempre delle cose nuove da proporre ogni mese ai fan, tra nuovi ambienti da esplorare, creature con cui confrontarsi, opzioni per la costruzione delle basi, modalità e materiali da creare".

La strada che condurrà la sussidiaria degli Xbox Game Studios verso la versione 1.0 di Grounded sarà perciò lastricata di update ricchi di contenuti, come specifica lo stesso Brennecke dichiarando che "stiamo ascoltando il feedback dei giocatori e vogliamo migliorare il più possibile la loro esperienza. In futuro continueremo la trama per aggiungere altro mistero. Stiamo anche lavorando per aggiungere le api e le zanzare con i prossimi update, così i giocatori dovranno pianificare una diversa strategia di combattimento e di difesa delle proprie basi. Il nostro obiettivo è quello di avere un cortile pieno di vita, con tanti contenuti e aree interessanti da esplorare. Pensiamo anche di ampliare le meccaniche di gioco, ad esempio con più cose da fare in acqua e altrove".

Nell'attesa di scoprire come si evolverà l'esperienza ludica di questo piccolo grande survival, vi rimandiamo alla nostra guida per sopravvivere in Grounded a firma di Giovanni Panzano, con tanti suggerimenti per riuscire ad avere la meglio nel pericoloso microcosmo di Obsidian.