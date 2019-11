Grounded di Obsidian era in sviluppo da prima dell'acquisizione di Microsoft

L'interesse suscitato da Grounded, il survival di Obsidian annunciato all'X019, spinge il Design Director del progetto, Josh Sawyer, a intervenire sulle pagine di VG247.com per fare chiarezza su una delle domande più ricorrenti tra i fan: è stata Microsoft a richiedere lo sviluppo di questo insolito progetto?

A detta di Sawyer, con l'avventura di Grounded il team creativo di Obsidian starebbe portando avanti un "qualcosa che era in produzione da prima che entrassimo a far parte di Microsoft". Non si tratterebbe, quindi, di un titolo richiesto dalle alte sfere della divisione Xbox della casa di Redmond per mettere alla prova la software house di Fallout New Vegas e The Outer Worlds con un genere diverso da quello familiare alla compagnia, ossia i giochi di ruolo.

Nel rimarcare ulteriormente il concetto, l'autore di Obsidian ritiene opportuno aggiungere che "so che molte persone associano il nostro studio ai GDR, ma abbiano più team interni che lavorano su progetti diversi, quindi in futuro aspettatevi di saperne qualcosa di più sui giochi di ruolo di cui ci stiamo occupando".

L'uscita di Grounded è prevista per il 2020 su PC e in esclusiva console su Xbox One, con approdo immediato nel catalogo digitale di Xbox Game Pass. Per saperne qualcosa di più su questo insolito sandbox votato alla cooperativa in rete, vi lasciamo al nostro approfondimento che illustra fonti di ispirazione e supporto post lancio di Grounded.