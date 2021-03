Grounded: Photo Mode e tanto altro nel nuovo aggiornamento del survival targato Obsidian

Grounded continua il suo cammino verso l'uscita dall'early access con il nuovo update 0.8.0 di Marzo che introduce una serie di interessanti novità tra cui spicca la Photo Mode con la quale immortalare i momenti più significativi del survival targato Obsidian.

L'update 0.8.0 della piccola produzione di Obsidian è accompagnato da un video diario che ne mostra le caratteristiche principali. Tra le novità più importanti la nuova Photo Mode permette di scattare foto in-game e di modificare le immagini a proprio piacimento grazie all'intervento di filtri e vari miglioramenti. L'aggiornamento introduce poi la possibilità di proteggere le partite online con una password personalizzata.

Per quanto riguarda il crafting, l'update introduce nuovi elementi come lo Steam Wall e la Door Frame da utilizzare per le strutture oltre ad una serie di correzioni che migliorano la fase di costruzione. Inoltre da ora in avanti il gioco spiegherà i motivi per cui una struttura non può essere posizionata in un determinato punto.

L'aggiornamento si conclude poi con una serie di ottimizzazioni dell'utilizzo della CPU che dovrebbero consentire a Grounded di girare al meglio anche nelle sessioni più affollate. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla patch note ufficiale. Prima di Lasciarvi vi ricordiamo che potete trovare la nostra anteprima di Grounded sulle pagine di Everyeye.