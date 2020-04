Grounded: la 'piccola grande avventura' di Obsidian finisce sulla cover di Game Informer

La redazione di Game Informer conferma che giovani eroi di Grounded saranno i protagonisti della copertina del numero di maggio della loro rivista e, così facendo, preannunciano la pubblicazione di diversi approfondimenti esclusivi sulla "piccola grande avventura" di Obsidian per PC e Xbox One.

Nel corso del prossimo mese, quindi, riceveremo ulteriori informazioni sulla curiosa esperienza votata al multiplayer cooperativo in sviluppo presso uno dei team interni a Obsidian Entertainment. Grazie al focus di GI su Grounded riusciremo così ad avere una visione d'insieme sugli elementi grafici, ludici e narrativi che andranno a caratterizzare l'opera, partendo ovviamente dall'insolito approccio adottato dalla software house di The Outer Worlds per raccontare questa avventura intrisa di elementi survival.

In attesa di ammirare delle nuove scene di gameplay e di conoscere nel dettaglio i singoli protagonisti del titolo, ricordiamo che di recente Obsidian ha riferito di essere sensibile alle preoccupazioni di guarda al progetto di Grounded e soffre di aracnofobia, promettendo loro di implementare un sistema per limitare (o persino rimuovere del tutto) i ragni dal mondo di gioco.

Gli eroi del microcosmo dell'ultima esperienza survival di Obsidian partiranno all'avventura il prossimo 28 luglio, con l'uscita di Grounded su PC e Xbox One: il gioco, proprio come The Outer Worlds, sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo dei titoli fruibili "gratuitamente" dagli abbonati a Xbox Game Pass su PC e console.