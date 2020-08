Grounded, un piccolo grande survival: tutti i dettagli nella nostra Video Anteprima!

Dalle stelle e i pianeti lontani di The Outer Worlds, Obsidian riporta i giocatori con i piedi saldamente ancorati al suolo, per un'avventura da vivere tra i giardini di periferia.

Con un team composto di sole 13 persone, la software house porta sul mercato videoludico Grounded, survival che ha saputo rapidamente sorprendere e conquistare il pubblico. Pubblicato in accesso anticipato su PC e Xbox One, Grounded è disponibile gratis con Xbox Game Pass, l'apprezzato servizio di abbonamento di casa Microsoft. Il lancio di questa prima incarnazione del gioco Obsidian si è rivelato di successo, sia in termini di giocatori attivi sia di visibilità su Twitch. Basti pensare che, in soli due giorni, Grounded ha superato il milione di giocatori.



Per festeggiare il traguardo, il team di sviluppo ha annunciato un programma di aggiornamenti a cadenza mensile, che prenderà il via già da agosto. In attesa di scoprire quali novità andranno a popolare i cortili di Grounded, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video volto a raccontarvi tutte le caratteristiche di questa piccola, grande produzione. Direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye, potete dunque trovare la nostra Video Anterprima di Grounded: vi auguriamo una buona visione!