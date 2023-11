Grounded: il piccolo grande survival si espande con un gigantesco update gratuito

Dopo l'enorme Update 1.40 di Gran Turismo 7, è tempo di 'grandi cambiamenti' anche per Grounded. Il survival sandbox di Obsidian si prepara ad accogliere Make It and Break, un gigantesco update gratuito che espande sensibilmente le possibilità creative degli esploratori del giardino digitale dell'esclusiva Microsoft.

Dalle colonne del 'blog istituzionale' di Xbox Wire, il Game Director di Grounded Adam Brennecke sottolinea l'impegno della sussidiaria degli Xbox Game Studios nel supportare attivamente la community con un'espansione gratuita che trae ispirazione sia dalla passione dei fan che dalla creatività dei modder.

Il perno attorno al quale graviterà la maggior parte delle innovazioni promesse dall'update Make It and Break sarà rappresentato dalla modalità Playground, un'opzione che consentirà ai giocatori di creare da zero il proprio 'giardino dei sogni' attingendo a un'infinità di elementi modulari tra architetture, oggetti di scena, personaggi, funzionalità logiche avanzate e IA personalizzate con cui gestire il comportamento dei nemici.

A detta di Brennecke, non ci sarà alcun limite nel numero di oggetti da collocare nella propria ambientazione customizzata: gli utenti avranno quindi l'opportunità di creare avventure survival personalizzate o esperienze interattive completamente diverse da quelle vissute dagli esploratori del giardino di Grounded, come puzzle platform, tower defense, minigiochi sportivi, strategici, gestionali o sparatutto a ondate. L'aggiornamento porterà in dote anche centinaia di modifiche e miglioramenti al gameplay, al comparto grafico, alle dinamiche sandbox e alla progressione delle attività survival dell'avventura originaria. In attesa di scoprire la data di lancio di questo importante update, vi lasciamo in compagnia delle nuove immagini condivise da Obsidian e, qualora ve la foste persa, della nostra recensione di Grounded.