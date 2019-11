Grounded potrà essere giocato su Scarlett: esclusive Microsoft e console next-gen

Nel corso di una recente intervista, Matt Booty, responsabile dei team interni di Microsoft, ha discusso di alcuni interessanti aspetti della futura console next-gen, attualmente nota come "Project Scarlett".

Discorrendo con la redazione di GamesRadar, la figura chiave alla guida degli Xbox Game Studios ha evidenziato diversi aspetti che caratterizzeranno il lancio del nuovo hardware. Tra questi ultimi, figura il forte focus sulla retrocompatibilità adottato da Microsoft, che consentirà a Xbox Scarlett di arricchire la propria offerta iniziale sul fronte del parco titoli. A fronte di queste dichiarazioni, l'intervistatore ha posto a Booty uno specifico quesito: "Dovremmo presumere che titoli come Grounded, e ogni altro gioco First party Xbox che sarà annunciato prima della fine dell'anno, sarà giocabile su Project Scarlett?". La risposta del responsabile dei team interni della Casa di Redmond non lascia adito ad interpretazioni: "Si. Sì. Al 100%".

Ricordiamo che Grounded, nuova IP di stampo survival, è stato presentato ufficialmente da Obsidian in occasione del Fan Fest Xbox di Londra. Sulle pagine di Everyeye, Icilio Bellanima vi ha offerto diversi dettagli sulla produzione all'interno della sua anteprima di Grounded. Ulteriori informazioni sui progetti in corso di realizzazione presso gli Xbox Game Studios dovrebbero giungere presto: Matt Booty ha infatti promesso novità ulteriori entro la fine del 2019.