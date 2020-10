Grounded si prepara a Xbox Series X: 4K, 60 fps e molto altro in arrivo su next gen

Tra i giochi disponibili al lancio su Xbox Series X e Xbox Series S, troviamo anche il peculiare survival creato da Obsidian Entartainment, pronto a rimettersi a nuovo per l'occasione.

Già disponibile in versione Accesso Anticipato, Grounded si prepara infatti al debutto della prossima generazione di console Microsoft. In particolare, il team di sviluppo ha promesso un pieno supporto agli hardware next gen, tramite l'implementazione di un apposito aggiornamento gratuito. Il gioco supporterà infatti la tecnologia dello Smart Delivery, offrendo all'utenza un'ottimizzazione su Xbox Series X e Xbox Series S.



In particolare, Obsidian conferma che Grounded punterà ad un frame rate a 60 fps su entrambe le nuove console, ma non solo. Sia Xbox Series X sia Xbox Series S consentiranno al team di sviluppo di introdurre in-game il supporto all'HDR, un maggiore realismo grafico e tempi di caricamento ridotti. Infine, i cortili del survival game in miniatura potranno beneficiare di una risoluzione in 4K, quest'ultima limitata però a Xbox Series X. Complessivamente, i protagonisti di Grounded e le creature che ne popolano i giardini sono dunque in procinto di rinnovarsi per brillare al meglio sulle nuove console.

Per tutti i dettagli sul funzionamento degli aggiornamenti next gen, vi rimandiamo a uno speciale sugli update gratis su Xbox Series X redatto dal nostro Francesco Fossetti.