Grounded: tante meccaniche RPG in arrivo con il nuovo aggiornamento 'Hot and Crazy'

Grounded, il particolare survival cooperativo targato Obsidian, si prepara ad accogliere un nuovo aggiornamento che introdurrà alcune delle meccaniche che hanno reso famoso lo studio: con l'update "Hot and Hazy" il gioco torna alle origini con tanti elementi RPG.

Previsto per la fine del mese di ottobre, l'update Hot and Hazy di Grounded introdurrà nel gioco una serie di meccaniche molto care ai fan di Obsidian che lo spingeranno su un binario molto ruolistico: l'aggiornamento porterà in dote una gran quantità di statistiche e punti esperienza da spendere per accrescere le abilità del proprio personaggio, nonché armi e armature aggiornabili e suddivise in classi differenti. In questo modo ogni parametro potrà essere personalizzato con conseguenze reali sui combattimenti: danni, difesa, effetti di stato, durata degli effetti. Le armature saranno catalogate, come nel più classico RPG, in leggere, medie e pesanti, con relativi effetti sulla resistenza e sulla protezione.

L'update introdurrà poi una nuova valuta virtuale collezionabile chiamata Milk Molars con il quale sarà possibile potenziare il proprio avatar accrescendone salute massima, resistenza ai danni, alla fame e alla sete o aumentando il numero di mutazioni equipaggiabili contemporaneamente. La valuta potrà essere utilizzata anche per potenziare l'intero party di gioco. I giocatori di Grounded potranno quindi dedicarsi alla costruzione di squadre con ruoli specifici e personaggi unici.

In attesa di mettere le mani sul nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra prova di Grounded.