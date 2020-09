Grounded: traduzione in italiano in arrivo con il nuovo aggiornamento, ecco i dettagli

Grounded, il titolo survival di Obsidian, ha ricevuto un flusso costante di aggiornamenti da quando è stato lanciato nel programma Xbox Game Preview. Nelle prossime ore il nuovo update porterà in dote una serie di modifiche al sistema di combattimento nonché la tanto attesa traduzione in italiano.

L'aggiornamento di settembre per Grounded modificherà infatti alcune meccaniche di gioco volte a migliorare ed ottimizzare l'esperienza cooperativa. Oltre alle modifiche tecniche, il survival verrà arricchito con largo anticipo di una serie di oggetti, skin e addobbi a tema Halloween. La novità più interessante per il pubblico nostrano riguarda però l'arrivo della traduzione in italiano dei testi e dell'intera interfaccia. Tra le varie migliorie segnaliamo nuovi contenuti per la Siepe, nuove strutture per la teleferica, nuove costruzioni come la ruota e le insegne ed una nuova località che prende il nome di Frankeline. Potete trovare la patch note completa dell'aggiornamento 0.3.0 a questo link.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che il survival di Obsidian è già disponibile in versione preview per PC e Xbox One (incluso in Xbox Game Pass). Sulle nostre pagine potete trovare il provato di Grounded.