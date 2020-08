Grounded: l'update di fine agosto 'spicca il volo', ecco tutte le novità

Gli sviluppatori di Obsidian lanciano il primo "Major Update" gratuito di Grounded che introduce tutta una serie di contenuti inediti al sandbox di Microsoft che si trova attualmente in Game Preview su PC e Xbox One.

Con l'aggiornamento del 26 agosto, gli autori di The Outer Worlds e del futuro Avowed per Xbox Series X ampliano ulteriormente il perimetro ludico di Grounded per fare spazio all'introduzione dei Perk, delle abilità in salsa ruolistica di cui gli utenti potranno servirsi per migliorare le statistiche del proprio alter-ego.

Almeno in questa prima fase, i giocatori possono equipaggiare un massimo di tre Perk per ciascuno dei propri personaggi digitali, anche se Obsidian promette di integrarne presto degli ulteriori. Sempre grazie all'ultimo update assistiamo all'aggiunta di numerosi oggetti per il crafting, come recinzioni, tavoli e un letto, da costruire utilizzando materiali già conosciuti e componenti inediti.

La sorpresa più grande (in tutti i sensi!) dell'update di fine agosto di Grounded consiste però nella comparsa degli Uccelli, dei nuovi animali che andranno a influenzare il gameplay del titolo in modi che, per il momento, non sono stati ancora descritti in maniera approfondita da Obsidian. L'aggiornamento odierno è però solo il primo di una lunga serie di novità che andranno a caratterizzare il titolo da qui in avanti, con Obsidian che pensa in grande per Grounded e ambisce ad arricchire l'offerta di gioco con numerosi contenuti.