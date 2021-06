Grounded: l'update Shroom and Doom introduce i pet, i boss e le costruzioni in mattoni

Obsidian ha occupato una piccola parte dell'Xbox Showcase Extended per presentare alcune delle novità previste per Grounded, il survival game in accesso anticipato che sta per aggiornarsi con l'update gratuito intitolato Shroom and Doom.

Una delle principali novità dell'update consiste nell'arrivo dei funghi, oggetti che possono essere raccolti dai piccoli protagonisti e lavorati affinché si trasformino in preziosi mattoni con i quali mettere su delle strutture di una certa importanza come quelle viste nel filmato mostrato allo showcase. Shroom and Doom permette anche di addomesticare piccoli insetti, i quali possono seguire il giocatore e compiere semplici azioni. Con la patch in arrivo ritornerà anche il mastodontico boss-ragno, modificato dagli sviluppatori grazie al feedback della community: sconfiggendo questa creatura sarà possibile ottenere delle preziose ricompense di cui però Obsidian non ha voluto svelare nulla.

L'aggiornamento in questione sarà disponibile in maniera gratuita per tutti i possessori del gioco su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC (Steam e Microsoft Store) a partire dal prossimo 30 giugno 2021. Ovviamente tutti coloro i quali dispongono di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass potranno giocare senza costi aggiuntivi anche l'ultima novità di Grounded.