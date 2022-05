Grounded: versione completa confermata per il 2022, arriva The Bugs Strike Back

Tempo di novità per Grounded, che si aggiorna con nuovi contenuti tramite l'aggiornamento gratuito The Bugs Strike Back, ora disponibile su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, che comporta una serie di aggiunte alle meccaniche ludiche offerte dal titolo firmato Obsidian Entertainment.

Con l'inedito update, infatti, vengono introdotte queste nuove situazioni di gioco, che renderanno più aggressivi gli insetti nemici a seconda delle azioni compiute:

Faction Reactivity - Stanchi delle continue invasioni dei propri territori o dell'uccisione dei propri simili, gli insetti agiranno di conseguenza aggredendo le basi degli utenti

- Stanchi delle continue invasioni dei propri territori o dell'uccisione dei propri simili, gli insetti agiranno di conseguenza aggredendo le basi degli utenti Waft Emitter - Un macchinario nel quale miscelare i pezzi d'insetto raccolti durante le partite, facendo infuriare gli avversari e scatenando in questo modo la loro reazione

- Un macchinario nel quale miscelare i pezzi d'insetto raccolti durante le partite, facendo infuriare gli avversari e scatenando in questo modo la loro reazione MIX.R - Strumento tecnologico con il quale svolgere alcuni esperimenti, ma diventa molto rumoroso una volta attivato, infastidendo in questo modo i vicini insetti che faranno di tutto per distruggerlo. Ai giocatori il compito di difendere il MIX.R dall'assalto nemico.

Proprio per contrastare al meglio l'offensiva rivale, l'update introduce nuove strutture difensive per la nostra base, come trappole esplosive e torrette.

Inoltre, contrariamente ai rumor che affermano come la versione completa di Grounded non arriverà nel 2022, Obsidian ribadisce l'intenzione di voler lanciare il gioco in forma definitiva nel corso dell'anno, sebbene per il momento ancora non ci siano indicazioni precise sulla finestra di lancio. Ricordiamo intanto che l'early access di Grounded ha superato i 10 milioni di utenti, rivelandosi quindi un grande successo.