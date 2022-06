Grounded: la versione completa ha finalmente una data su PC, Xbox e Game Pass

Uscito originariamente in Early Access su Xbox One e PC nel luglio del 2020, per poi arrivare anche su Xbox Series X/S al lancio della console il successivo novembre sempre in accesso anticipato, Grounded di Obsidian Entertainment ha ottenuto un gran successo coinvolgendo numerosi milioni di giocatori nel giro di un paio d'anni.

Finora però non si era mai parlato in maniera chiara dell'arrivo della versione completa di Grounded nel corso del 2022, ma all'Xbox & Bethesda Showcase, finalmente, Obsidian ha vuotato il sacco rivelando i progetti futuri per il suo apprezzato survival multiplayer: Grounded si prepara a fare il suo esordio con il gioco completo a settembre 2022, sempre sulle medesime piattaforme (PC e tutte le Xbox attualmente in commercio) e subito dal day one anche su Xbox Game Pass, esattamente come già accade con l'Early Access.

Gli sviluppatori confermano che nella versione definitiva sarà possibile esplorare l'intero mondo di gioco (l'ampio giardino dove si svolgono le battaglie dell'avventura) e vivere anche tutta la storia alla base di Grounded. Il tutto senza dimenticare gli scontri con i temibili boss che popolano gli scenari, da combattere sfruttando tutti gli upgrade, armi ed armature possibili nel frattempo che si difende la propria base dall'assalto degli insetti nemici.

Pronti a tuffarvi in Grounded al 100% della sua esperienza?