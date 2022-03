Grounded: la versione completa non arriverà nel 2022? Jeff Grubb è pessimista

Sembra che Grounded non uscirà in tempi brevi dall'early access, iniziato ormai nel 2020. Sebbene Obsidian Entertainment abbia fissato l'uscita della versione completa per il 2022, per il noto giornalista Jeff Grubb il gioco potrebbe non farcela in tempo per quest'anno ed essere rimandato al 2023.

Grubb ne ha parlato durante l'ultima edizione del podcast GrubbSnax e le sue dichiarazioni si sono rapidamente diffuse in forum popolari quali Reddit e riprese anche da altri insider. Per la penna di VentureBeat, infatti, gli sviluppatori hanno bisogno di ulteriore tempo extra per completare i lavori della versione 1.0 di Grounded, che per il momento continua ad essere ancora sprovvista di una precisa finestra di lancio.

Ovviamente le parole di Grubb vanno prese con le pinze non essendoci comunicazioni ufficiali sul gioco da parte di Obsidian o degli Xbox Game Studios, tuttavia il persistente silenzio sulla data d'uscita dell'edizione 1.0 potrebbe essere un potenziale indizio del posticipo al prossimo anno. In attesa quindi di conferme o smentite, negli scorsi mesi l'early access di Grounded ha raggiunto i 10 milioni di giocatori, segno di come ci sia forte interesse degli utenti verso l'opera firmata Obsidian.

Ricordiamo a tal proposito che Grounded è disponibile in early access su PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Che davvero si dovrà aspettare fino al 2023 per mettere le mani sopra la versione completa?