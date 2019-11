Grounded: la Video Anteprima del nuovo gioco Obsidian dall'X019 di Londra

Grounded è il nuovo gioco di Obsidian annunciato durante l'Inside Xbox dell'X019 di Londra, un survival game con cooperativa online a metà tra A Bug's Life e Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi.

Noi di Everyeye.it abbiamo avuto l'opportunità di assistere ad una presentazione a porte chiuse del gioco nel corso delle ultime settimane e, oltre a proporvi la nostra anteprima di Grounded in forma testuale, abbiamo pubblicato per voi anche una Video Anteprima.

Prima di lasciarvi al filmato, nel quale potrete scoprire tutte le informazioni attualmente note sul nuovo progetto dei creatori di The Outer Worlds (disponibile gratis per tutti gli abbonati a Xbox Game pass, vi ricordiamo che il gioco arriverà sotto forma di Early Access nel corso del 2020 in esclusiva su Xbox One e PC. Il titolo dovrebbe inoltre arrivare gratuitamente per chiunque disponga di un abbonamento al servizio Xbox Game Pass, trattandosi di un prodotto sviluppato da uno degli studi interni del colosso di Redmond.