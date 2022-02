Grounded: l'early access a oltre 10 milioni di giocatori, weekend di gioco gratis su Steam

Nonostante Grounded sia ancora in early access, l'opera firmata ObsidianPC e sistemi Xbox.

A colpire è anche il fatto che Grounded sia ancora in early access su tutte le piattaforme, con una versione completa definitiva attesa nel corso del 2022 ma al momento senza una finestra di lancio più precisa. Tramite un video pubblicato su Youtube, Adam Brennecke, director del gioco, ha ringraziato tutti i fan per il grande supporto dato fin qui all'opera dello studio in forza a Microsoft, ed ha annunciato un weekend di prova gratuita su Steam per celebrare il traguardo arriverà "presto", sebbene non sia ancora stato deciso esattamente quando. Brennecke ne ha approfittato per ricordare che la versione completa arriverà "più avanti quest'anno".

C'è grande curiosità di scoprire cosa offrirà il titolo una volta disponibile nella sua edizione definitiva, ma nel frattempo l'early access ha goduto di un supporto regolare: si pensi ad esempio all'aggiornamento Hot and Crazy di Grounded, che ha aggiunto diverse nuove meccaniche RPG. Ricordiamo che Grounded ci mette nei panni di un gruppo di ragazzini rimpiccioliti fino alle dimensioni di una formica, che si muoveranno così all'interno di un vasto micro- mondo ambientato in un cortile di periferia, affrontando pericoli ed ostilità di ogni genere.