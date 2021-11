Grow Song of the Evertree:l'avventura fiabesca ha inizio su PC, PlayStation, Xbox e Switch

I vertici di 505 Games e gli sviluppatori di Prideful Sloth festeggiano il lancio di Grow Song of the Evertree su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch confezionando un video che ci permette di familiarizzare con le atmosfere fiabesche e il frizzante gameplay di questa avventura fantasy.

Ambientata in una colorata dimensione minacciata dall'avventuo di una forza maligna conosciuta come Avvizzimento, l'epopea da vivere nei Mondi di Alaria ci vede interpretare i panni dell'ultimo Alchimista di Cuore Eterno per aiutarlo a riportare la pace nel suo regno.

Nel dare forma al gameplay di Grow Song of the Evertree, il team di Prideful Sloth ha attinto all'esperienza maturata con Yonder Cloud Catcher Chronicles per metterla a frutto in un progetto dalle ambientazioni piene di attività sim-life. Tra le missioni da svolgere, non mancheranno le attività di pesca, l'esplorazione di grotte, la risoluzione di enigmi e la coltivazione delle terre adiacenti all'Albero Eterno per irrobustirne i rami e stringere legami con i personaggi secondari. Il tutto, impreziosito dalla colonna sonora composta da Kevin Perkin, candidato al premio BAFTA con Florence e Star Wars Visions.

L'avventura di Grow Song of the Evertree è perciò iniziata oggi, martedì 16 novembre, su PC, Switch PS4, Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità: il titolo è disponibile al prezzo di 24,99 euro e sarà proposto in edizione fisica su Switch nel febbraio del 2022 al prezzo di 29,99 euro