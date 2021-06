Grow Song of the Evertree: scenari fiabeschi nel trailer dell'avventura fantasy

Gli sviluppatori di Prideful Sloth hanno mostrato delle scene di gioco inedite di Grow Song of the Evertree nel corso del Future Games Show organizzato in coincidenza dell'E3 2021.

La prossima avventura ruolistica edita da 505 Games ci condurrà in una dimensione fiabesca dove "far crescere i tuoi mondi e coltivare una relazione naturale e profonda con tutto ciò che li abita". Il concept alla base di questo progetto prevede delle attività free roaming.

Il cuore pulsante del gameplay di Grow sarà però rappresentato dalle sfide gestionali e sandbox che bisognerà portare a compimento per creare il proprio angolo di paradiso. Tutto graviterà attorno all'Evertree, l'albero ancestrale che racchiude in sé il segreto del destino dei mondi di Alaria e, con esso, quello dei suoi abitanti. Il compito del nostro alter-ego sarà quello di riportare in vita questa dimensione assumendo il controllo della gilda di alchimisti di Everheart.

L'uscita di Grow Song of the Evertree è prevista nel corso del 2021 su PC (Steam), PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Oltre al video mostrato durante l'E3 2021, in calce alla notizia trovate anche delle immagini che ritraggono i diversi biomi da esplorare liberamente progredendo nell'avventura.