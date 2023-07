La patch 6.5 di Final Fantasy 14 alleggerirà finalmente l'inventario

Continuano a fioccare le novità dal Fan Festival di Las Vegas che si sta tenendo in questi giorni, interamente dedicato all'amato Final Fantasy 14 Online. Dopo tutte le importanti novità annunciate da Yoshida, sono stati presentati i primi dettagli di "Growing Light", la patch 6.5.

La patch 6.5, rivelata nel corso della diretta "Live Letter from the Producer", trasmessa in concomitanza del Fan Festival di Las Vegas dedicato a Final Fantasy 14 Online, introdurrà nuove quest di scenario, che - pur essendo dedicate all'amato personaggio di Zero - ci condurranno gradualmente verso la nuova espansione Dawntrail, annunciata di recente.

Come da tradizione, però, non mancheranno le numerose aggiunte legate ai contenuti secondari di gioco, come il leggendario incontro fra Loporrits e Arkasodara, il nuovo dungeon The Lunar Subterrane, che ci riporta sulla luna, o il terzo Alliance Raid della serie, Myths of the Realm: Thaleia.



La patch 6.5 inaugurerà anche l'avvio della PvP Series 5, con aggiornamenti alla mini-mappa e all'interfaccia utente del Crystalline Conflict e una nuova area: The Red Sands. Non ci sarà, invece, una nuova stagione di per sé, in quanto la stagione 8 inizierà con la patch 6.48, che uscirà martedì 8 agosto, e continuerà fino all'uscita della patch 6.51.

Arriveranno anche miglioramenti alla qualità generale, come la possibilità di immagazzinare oggetti opzionali direttamente nell'Armoire per alleggerire l'inventario, l'introduzione di restrizioni all'Item Level per la Duty Roulette, o la possibilità di filtrare le destinazioni del Teleport in base all'espansione di riferimento.

La prima metà della patch 6.5 arriverà nell'ottobre 2023, mentre la seconda parte è prevista arrivare a metà gennaio 2024. Vi ricordiamo, inoltre, che questo aggiornamento introdurrà l'estensione della prova gratis anche per Stormblood.