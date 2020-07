Gruonded: nuove immagini e trailer, tesoro mi si sono ristretti i ragazzi!

Presentato come "il gioco più piccolo dell'anno", simpatico riferimento alle dimensioni dei protagonisti dell'avventura, Grounded si è mostrato in un divertente trailer di lancio durante l'Xbox Games Showcase, avvenuto nelle scorse ore.

Avevamo già visto Grounded in una demo rilasciata nelle scorse settimane, ma questo breve trailer ci ha mostrato qualche dettaglio in più sull'avventuroso survival messo in piedi da Obsidian Entertainment, in particolare sul mondo di gioco e sulle modalità di costruzione dei rifugi per i protagonisti.

In Grounded saremo ridotti alle dimensioni di una formica e il nostro compito sarà esplorare vari giardini, dove dovremo costruire avamposti e combattere diversi tipi di insetti per sopravvivere alla nostra condizione miniaturizzata.

Questo singolare survival sarà affrontabile sia in solitaria che in modalità cooperativa online fino ad un massimo di tre giocatori, che potranno impersonare diversi personaggi i quali tuttavia condividono le stesse meccaniche di gameplay.

Se volete saperne di più in attesa dell'uscita definitiva del videogioco vi invitiamo a leggere la nostra prova della demo di Gruonded, uscita il mese scorso. I giorni che ci separano dal lancio definitivo del survival targato Obsidian si contano ormai sulle dita di una mano e il videogioco sarà reso disponibile in early access il 28 luglio per PC e Xbox One.



Obsidian ha approfittato del palcoscenico dell'Xbox Games Showcase per presentare anche il DLC di Outer Worlds, in arrivo a settembre, e Avowed, una nuova IP per la quale non abbiamo ancora una finestra di lancio definita.