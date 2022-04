GSC for Ukraine, il nuovo bundle per beneficenza dagli autori di Stalker

Continuano le iniziative di supporto a favore della popolazione ucraina che da oltre un mese deve fronteggiare l'attacco dell'esercito russo. Tante le iniziative benefiche nate in queste settimane e tra le più fresche vi segnaliamo il bundle GSC for Ukraine in vendita su GOG.

GSC Game Worlds è lo studio ucraino autore della serie Stalker, questo bundle include una selezione di giochi del team venduti ad un prezzo piccolo piccolo, il ricavato verrà devoluto alle associazioni che si occupano di aiutare il popolo ucraino.

Tra i giochi presenti nl pacchetto troviamo Stalker Call of Pripyat a 3.99 euro, Stalker Clear Sky a 1.89 euro, Stalker Shadow of Chernobyl a 3.19 euro, Cossacks 3 a 3.99 euro, Cossacks 3 Rise to Glory e Patch to Grandeur a 99 centesimi, Cossacks 3 The Golden Age a 99 centesimi, Cossacks 2 Anthology a 1.89 euro, FireStarter a 1.09 euro e Venom Codename Outbreak allo stesso prezzo.

Si tratta di giochi sviluppati da GSC tra il 2001 e il 2017, offerti con le relative espansioni ad un prezzo competitivo per dare a tutti la possibilità di contribuire alla raccolta di beneficenza. Avete ancora sei giorni di tempo per comporre il vostro bundle GSC su GOG, vi basterà aggiungere al carrello i giochi di vostro interesse e completare la transazione.

GSC è attualmente al lavoro su Stalker 2 ma lo sviluppo è stato sospeso proprio a causa della difficile situazione del paese, lo studio sta pensando di spostarsi in Repubblica Ceca per poter riprendere i lavori ma allo stato attuale la situazione è molto delicata.