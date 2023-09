GSC Game World: la sede degli autori di STALKER 2 colpita da un incendio

GSC Game World continua a passare - per usare un eufemismo - un periodo piuttosto sfortunato. Dopo lo scoppio della guerra tra Ucraina e Russia e l'attacco degli hacker subito negli scorsi mesi, gli autori STALKER 2 si trovano a dover affrontare un improvviso incendio che ha distrutto un piano della sede della compagnia di sviluppo.

Gli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl si sono trasferiti in gran parte a Praga dopo l'invasione russa in Ucraina. Secondo le informazioni raccolte da Vortex-CZ, ieri sera c'è stato un incendio negli uffici del team.

Due fonti attendibili indipendenti che desiderano rimanere anonime hanno riferito dello scoppio di un incendio innescato dall'impianto elettrico di un grattacielo in via Na Pankráci. Sul posto sono intervenute cinque unità dei vigili del fuoco. Diverse decine di persone sono state evacuate. Secondo il sito web del comune di Praga c'erano 30 persone, secondo il sito Požary.cz 20 persone. Fortunatamente nell’incendio non ci sono stati feriti e i danni sono stimati a 1,5 milioni di corone.

Secondo le informazioni emerse, uno dei tre piani dello studio GSC Game World è stato colpito dall'incendio. Una foto della scena (che non può essere pubblicata) ha confermato che l'incendio ha devastato le apparecchiature dell'ufficio e l'interno stesso. Sembra che si trattasse della stanza con i server di backup, quindi di assoluta importanza per GSC.

Gli altri due piani dello studio non sono rimasti coinvolti nell'incendio, e non possiamo attualmente sapere se i danni ricevuti possano in qualche modo rallentare ulteriormente lo sviluppo di STALKER 2.