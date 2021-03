GT Manager disponibile gratis su Android e iOS: i motori rombano nel trailer di lancio

Il mondo degli appassionati di Gran Turismo si amplia con una nuova produzione destinata al mercato dei dispositivi mobile, sviluppata da The Tiny Digital Factory, software house con sede in Francia.

GT Manager consente ai videogiocatori amanti delle corse automobilistiche di gestire un proprio team Gran Turismo e di percorrere a tutta velocità alcuni dei circuiti più iconici al mondo. L'universo dei gestionali e la passione per i motorsport si incontrano in questa produzione, ora disponibile su dispositivi Android e iOS. GT Manager approda sugli store mobile nel formato free to play ed è dunque scaricabile in forma completamente gratuita.

Tra le possibilità offerte da GT Manager, troviamo le seguenti feature:

Gestione dei piloti ;

; 19 auto ufficiali incluse, tra Porsche, Mercedes, McLaren, Nissan, Audi, Chevrolet, Renault / Alpine, Ford, Honda, Aston Martin, Brabham e Saleen;

incluse, tra Porsche, Mercedes, McLaren, Nissan, Audi, Chevrolet, Renault / Alpine, Ford, Honda, Aston Martin, Brabham e Saleen; Costruzione della propria sede centrale , con un massimo di cinque edifici e 12 dipartimenti, con la possibilità di investire nel proprio stabilimento produttivo e nella ricerca e sviluppo, reclutare piloti, ingegneri e sponsor;

, con un massimo di cinque edifici e 12 dipartimenti, con la possibilità di investire nel proprio stabilimento produttivo e nella ricerca e sviluppo, reclutare piloti, ingegneri e sponsor; Ranking della lega da scalare ottenendo punti nel Campionato;

della lega da scalare ottenendo punti nel Campionato; Gare giornaliere di resistenza, sprint, oltre ad eventi notturni e stagionali, lungo 11 circuiti;

giornaliere di resistenza, sprint, oltre ad eventi notturni e stagionali, lungo 11 circuiti; Gare online 1vs1 , con classifiche settimanali e stagionali;

, con classifiche settimanali e stagionali; Definizione delle strategie di gestione della gara e di utilizzo degli pneumatici;

Per celebrare il debutto del titolo su, il team di sviluppo ha pubblicato un appositodi GT Manager , che potete visionare direttamente in apertura a questa news.