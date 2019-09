GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz: ecco la classifica provvisoria e le foto dalla Darsena

La e-Cup by Mercedes-Benz di GT Sport ha preso ufficialmente il via: la prima tappa del prestigioso torneo eSport nato dalla collaborazione con Sony Interactive Entertainment ed ESL sta coinvolgendo tutti i più esperti giocatori del simulatore di guida di Polyphony Digital in esclusiva su PS4.

La prima fase qualificatoria è partita ufficialmente alle ore 19:00 di mercoledì 4 settembre e sta dando spettacolo alla Darsena di Milano, come possiamo intuire osservando le foto delle postazioni e degli stand approntati da Sony per garantire la migliore esperienza eSport per gli spettatori e i partecipanti al torneo dedicato alle Frecce d'Argento.

Al termine della prima sessione di qualificazioni della One Day Cup, lo strettissimo margine di scarto tra i tempi registrati dai giocatori della e-Cup by Mercedes-Benz produce una classifica provvisoria che ben rappresenta il tenore competitivo e le ambizioni nutrite dai protagonisti di questo evento.

In attesa che le prossime fasi qualificatorie in programma per il 15 e il 22 settembre contribuiscano a delineare la griglia di partenza per la finalissima che andrà in scena alla Milan Games Week, la classifica provvisoria vede infatti Thecatalyst_7 in testa con un tempo di 1:35:504, seguito a ruota da Robby220796 (1:35:626) e da M-I-Xander90 (1:35:652). Al termine di ciascuna Cup organizzata nella splendida cornice dei navigli, i sei partecipanti che riusciranno a realizzare il miglior tempo potranno accedere alla fase finale. In calce alla notizia trovate il link al sito ufficiale della e-Cup by Mercedes-Benz di GT Sport, con la classifica completa aggiornata all'ultimo evento.

Prima di lasciarvi alle foto del torneo milanese dedicato al racing game di Polyphony Digital, ricordiamo a chi ci segue che l'universo simulativo di Kazunori Yamauchi ha da poco ricevuto un importante aggiornamento grazie all'ultimo update di GT Sport con la pioggia.