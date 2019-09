GT Sport e-Cup by Mercedes Benz: oggi la prima gara, ultime ore per l'iscrizione

Prenderà il via oggi, mercoledì 4 settembre alle 19:00, la prima tappa del torneo GT Sport e-Cup by Mercedes Benz, seconda edizione dell'evento eSport italiano dedicato a Gran Turismo, nato dalla collaborazione tra Sony Interactive Entertainment ed ESL.

La prima fase della competizione si concluderà alle 23:59 del 28 settembre, con qualificazioni in programma il 4, 15 e 22 settembre e finalissima alla Milan Games Week di Milano. La One Day Cup prevede una serie di competizioni online che si terranno nei giorni elencati poco sopra. Per partecipare sarà necessario aver creato un account ESL ID. Al termine di ciascuna CUP, i sei partecipanti che avranno realizzato il tempo migliore avranno la possibilità di prendere parte all’evento finale.

Sono previsti anche due eventi di qualificazione live: il primo durante il Gran Premio di Italia di Formula 1 di Monza dal 6 all'8 settembre e il secondo (Last Chance Qualifier) il 27 settembre nel weekend della Milan Games Week 2019, ultima possibilità di qualificarsi a 24 ore dalla finalissima.

Siete ancora in tempo per iscrivervi alla prima tappa del GT Sport e-Cup by Mercedes Benz, in palio per i vincitori ricchi premi come Gift Card Amazon del valore di migliaia di euro e sessioni di guida offerte da AMG Driving Academy.