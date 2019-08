GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz, seconda edizione al via a settembre

Sony Interactive Entertainment ha annunciato la seconda edizione del torneo GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz, al via il prossimo 4 settembre, con iscrizioni aperte da questo momento. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questo nuovo evento.

Gli interessati possono iscriversi al torneo di GT Sport scegliendo una delle tre diverse modalità a disposizione: One Day Cup, Fuori Monza e Last Chance Qualifier.

One Day Cup

4 settembre 2019 dalle ore 19:00

15 settembre 2019 dalle ore 15:00

22 settembre 2019 dalle ore 15:00

I primi tre classificati che avranno realizzato i migliori tempi riceveranno i seguenti premi: "Il primo classificato di ciascuna CUP riceverà un abbonamento PlayStation Plus valido per 12 mesi e il biglietto di ingresso per l’evento Milan Games Week presso Fiera Milano nelle date 27 -28 settembre 2019, necessario per partecipare alla Finalissima. Il secondo classificato di ciascuna CUP riceverà un abbonamento PlayStation Plus valido per 12 mesi e il biglietto di ingresso per l’evento Milan Games Week presso Fiera Milano nelle date 27 -28 settembre 2019, necessario per partecipare alla Finalissima. Il terzo classificato di ciascuna CUP riceverà un abbonamento PlayStation Plus valido per 3 mesi."

Fuori Monza

In questo caso la competizione si svolgerà in occasione del Gran Premio di Monza (6/8 settembre 2019) con iscrizioni a Milano attraverso gli appositi stand allestiti nei centri nevralgici della città. Anche in questo caso verrà stilata una lista dei migliori piloti che riceveranno i seguenti premi:

"Un abbonamento PlayStation Plus valido 12 mesi e il biglietto di ingresso per l’evento Milan Games Week presso Fiera Milano nelle date 27 -28 settembre 2019, necessario per partecipare alla Finalissima."

Last Chance Qualifier

Questa competizione si svolgerà invece alla Milan Games Week 2019 in programma il 27 e 28 settembre, con registrazione prevista allo stand Sony Mercedes il 27 settembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00. Per i vincitori in palio un abbonamento PlayStation Plus 12 mesi e l'ingresso a Milan Games Week per il 28 settembre, giorno della finalissima.

Finalissima

Alla fase finale avranno accesso i sei vincitori della One Day Cup, quattro vincitori dall'evento Fuori Monza e due dalla modalità Last Chance Qualifier, per un totale di dodici finalisti pronti a gareggiare con la Mercedes-AMG GT3 (AMG-Team HTP-Motorsport) ’16. Ecco i premi in palio!

Gift card Amazon del valore di Euro 3.000,00 per il primo classificato, ed in più un corso di guida AMG Neve organizzato da AMG Driving Academy

Gift card Amazon del valore di Euro 2.000,00 per il secondo classificato, ed in più un corso di guida AMG Pista organizzato da AMG Driving Academy

Gift card Amazon del valore di Euro 1.000,00 per il terzo classificato, ed in più un corso di guida AMG Pista organizzato da AMG Driving Academy

Una bella occasione per dimostrare il proprio valore sulle piste virtuali di Gran Turismo Sport, siete pronti per la nuova competizione eSport targata Sony e Mercedes Benz?