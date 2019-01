GT Sport: ecco tutte le novità dell'aggiornamento gratuito di gennaio

Le alte sfere di Polyphony Digital ci offrono un video esplicativo e la consueta vagonata di immagini per illustrarci tutte le novità contenutistiche che andranno a tratteggiare l'update di gennaio di Gran Turismo Sport.

L'aggiornamento 1.32 del racing game simulativo di Kazunori Yamauchi porta con sé diverse novità interessanti e delle aggiunte che comprenderanno, ad esempio, l'introduzione di otto tra le auto più popolari a livello mondiale:

Nuove Auto

Porsche 356 A/1500 GS GT Carrera Speedster '56 (N100)

Aston Martin DB3S CN.1 '53 (Gr.X)

Shelby G.T.350 '65 (N300)

Ferrari Dino 246 GT '71 (N200)

Nissan Fairlady Z Version S (Z33) '07 (N300)

Honda Integra Type R (DC2) '98 (N200)

BMW Z8 '01 (N400)

TVR Tuscan Speed 6 '00 (N400)

Nuovo Tracciato

Special Stage Route X: Ovale ad alta velocità - Lunghezza complessiva: 30,283 m. Cambio di quota: 65 metri. Numero di curve: 2. Rettilineo più lungo: 12.000 metri

GT League

Nuovo Evento : Trazione Z (Campionato Principianti)

: Trazione Z (Campionato Principianti) Nuovi Round: 2 Principianti (Stelle e Strisce), 2 Dilettanti (Trofeo Vision Gran Turismo), 2 Professionisti (Nations Cup X2014), 1 Campionato Gare di Durata (Gara di Resistenza Prototipi Gr.1)

Sempre all'interno del nuovo aggiornamento troverà poi spazio la nuova Esperienza sul Circuito dell'Anello Interno Sud di Tokyo Expressway e, per gli amanti della modalità fotografica, il suggestivo scenario urbano dei vicoli di Cambridge. L'update 1.32 di Gran Turismo Sport dovrebbe essere disponibile a partire dal 17 gennaio in download gratuito per tutti i possessori del racing game di Polyphony Digital su PlayStation 4.