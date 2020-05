GT Sport: la Mazda RX-Vision GT3 Concept sfreccia nel video dell'update di maggio

La Mazda RX-Vision GT3 Concept, la supercar a motore rotativo di nuova generazione della casa automobilistica giapponese, è la protagonista assoluta dell'aggiornamento di fine maggio di GT Sport su PS4.

Come ipotizzato dai fan di Gran Turismo, dietro all'ultima immagine in chiaroscuro pubblicata sui social da Kazunori Yamauchi si nascondeva proprio la livrea della Mazda RX-Vision GT3 Concept. Con il prossimo update di GT Sport, previsto per venerdì 22 maggio, i cultori del simulatore automobilistico di Polyphony Digital potranno guidare questo bolide ideato dai progettisti della Mazda per festeggiare il centenario dalla fondazione della casa nipponica.

A partire dal 22 maggio, gli autori al seguito di Yamauchi organizzeranno due competizioni speciali dedicate al concept della RX-Vision, consentendoci così di partecipare a una Sfida a Tempo e a un Concorso di Design di Livrea. Sempre in occasione del prossimo update vedremo rimpolpare di contenuti l'offerta ludica degli eventi GT League:

Campionato principianti - 2 round aggiunti alla "Coppa amatori"

Campionato dilettanti - 2 round aggiunti alla "Coppa Clubman"

Campionato professionisti - 2 round aggiunti a "Nostalgia targata 1979"

Campionato gare di durata - 1 round aggiunto al "Campionato gare di durata Gr.3"

Come per tutti gli altri aggiornamenti di Gran Turismo Sport, anche l'update di fine maggio 2020 potrà essere scaricato gratuitamente dai possessori del racing game in esclusiva su PS4. In aggiunta alla supercar che festeggia il centenario della Mazda, la patch del 22 maggio porta in dote anche dei miglioramenti e delle correzioni al modello di guida e ai contenuti del kolossal automobilistico.