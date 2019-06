GT Sport: il nuovo update aggiunge 5 auto e un tracciato in Sardegna, niente pioggia?

Gli sviluppatori di Polyphony Digital si preparano ad aggiornare GT Sport su PS4 con un nuovo update che andrà ad aggiungere 5 auto e un tracciato in Sardegna. Nella scheda che descrive le novità della prossima patch gratuita, però, non c'è alcun riferimento alla pioggia.

Come possiamo leggere sulle pagine del PlayStation Blog statunitense, infatti, l'aggiornamento che porterà Gran Turismo Sport alla versione 1.40 introdurrà infatti cinque auto inedite: la Chevrolet Camaro Z28 ’69, la Toyota Tundra TRD Pro ’19, la Toyota Sports 800 ’65, la Renault Sport Clio V6 24V ’00 e, soprattutto, la fiammante Gran Turismo Red Bull X2019 Competition, l'auto da corsa più veloce del mondo.

L'arrivo della Red Bull X2019 permetterà agli autori al seguito di Kazunori Yamauchi di aggiungere 7 nuovi round per le varie competizioni accessibili nella modalità singleplayer e una gara di durata. L'altra grande novità dell'update di fine giugno sarà rappresentata da un nuovo tracciato cittadino in Sardegna.

Il nuovo circuito italiano viene descritto come altamente tecnico, con lunghi rettilinei e strette curve tracciate all'interno di sezioni chiuse di strade pubbliche: i saliscendi della seconda metà del circuito e le sezioni con restringimenti della strada ne faranno uno dei luoghi preferiti per coloro che amano dare vita a corse tiratissime con auto che, per tentare il sorpasso, dovranno letteralmente sfiorare i guardrail. Il filmato dimostrativo confezionato da Polyphony Digital sembra confermare l'assenza delle condizioni meteo che prevedono la pioggia, una caratteristica che, presumibilmente, arriverà nel racing game simulativo su PS4 attraverso un successivo update gratuito.