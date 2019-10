GT Sport: il nuovo update aggiunge il circuito di Spa-Francorchamps e quattro auto

Gli sviluppatori di Polyphony Digital confermano le indiscrezioni degli ultimi giorni e annunciano la presenza del circuito di Spa-Francorchamps tra i contenuti che andranno a impreziosire il nuovo aggiornamento gratuito di GT Sport su PS4.

L'update che porterà il simulatore automobilistico di Kazunori Yamauchi alla versione 1.47 dovrebbe arrivare nella giornata di giovedì 31 novembre. Oltre all'aggiunta del più antico e famoso autodromo del Belgio, l'aggiornamento in questione si premurerà di ampliare il già enorme catalogo di auto con quattro bolidi da utilizzare in qualsiasi modalità singleplayer e multiplayer di Gran Turismo Sport:

Porsche Taycan Turbo S ’19 (Gr.X)

Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce '15 (N800)

Mazda Demio XD Touring '15 (N100)

Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG ’71(Gr.X)

Circuit de Spa-Francorchamps

Tra le altre aggiunte contenutistiche attese con l'update 1.47 di GT Sport, segnaliamo l'introduzione di sette nuovi round per gli eventi da affrontare nella "Carriera" di GT League, con due sfide per ciascuna categoria dai campionati Principianti alle competizioni Endurance. Chi ama cimentarsi con la modalità Foto di GT Sport sarà poi felice di sapere che, con il prossimo aggiornamento, assisteremo all'aggiunta di una nuova sezione al modulo Scapes interamente dedicata al tracciato di Spa-Francorchamps. In cima alla notizia trovate il video riassunto delle novità del prossimo update di GT Sport, oltre alla ricca galleria immagini sulle nuove auto e sullo storico circuito belga che v'attende a fine articolo.