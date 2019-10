GT Sport: il nuovo update precede l'uscita di Spec 2 e cambia il filmato introduttivo

Dal 4 ottobre è previsto il lancio di GT Sport Spec 2, la versione "completa" del principale simulatore automobilistico su PS4. Polyphony Digital approfitta così dell'uscita della versione Spec II di Gran Turismo Sport per "rinfrescare" l'introduzione del titolo con un filmato nuovo di zecca.

Il video realizzato dagli sviluppatori giapponesi al seguito di Kazunori Yamauchi rinsalda il legame con la propria community e celebra le gesta compiute dai campioni delle numerose competizioni eSport organizzate in questi anni da Polyphony Digital, come avvenuto di recente con la seconda edizione della e-Cup by Mercedes-Benz di GT Sport. In questo filmato, naturalmente, non mancano i costanti riferimenti ai membri più importanti del team di sviluppo, a cominciare dallo stesso Yamauchi.

In attesa che i ragazzi di Polyphony Digital ci mostrino il primo gameplay di Gran Turismo su PS5, vi lasciamo al nuovo video introduttivo di GT Sport e vi ricordiamo che la versione Spec 2 del principale racing game in esclusiva su PS4 sarà in vendita a partire da venerdì 4 ottobre.

All'interno dei due Blu-ray di GT Sport Spec 2 troviamo tutti i contenuti pubblicati dagli autori nipponici fino alla versione 1.39, ossia 275 auto sulle 293 totali e 75 circuiti, oltre a un cospicuo bonus ingame rappresentato da 2,5 milioni di crediti e dall'accesso immediato a 10 auto da corsa di categoria Gr.3.